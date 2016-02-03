CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_Range_Channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
837
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xma_range_channel.mq5 (10.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El canal formado por dos medias construidas a base de los promedios de las series de precios High y Low. Las velas fuera de los límites del canal se marcan con el color correspondiente a la tendencia. Las velas en dirección de la tendencia tienen el color brillante, en contra -el color oscuro.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XMA_Range_Channel

Fig. 1. Indicador XMA_Range_Channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14212

FP_HTF FP_HTF

El indicador FP permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

MFICandle MFICandle

Indicador MFI en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo MFI.

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

El indicador geTrendOsc permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

JMACandleSign JMACandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.