XMA_Range_Channel - indicador para MetaTrader 5
El canal formado por dos medias construidas a base de los promedios de las series de precios High y Low. Las velas fuera de los límites del canal se marcan con el color correspondiente a la tendencia. Las velas en dirección de la tendencia tienen el color brillante, en contra -el color oscuro.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMA_Range_Channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14212
