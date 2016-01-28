CodeBaseSeções
JMACandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JMA, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, em total conformidade com a alteração do preenchimento de cor do indicador JMACandle.

Fig.1. O indicador JMACandleSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14223

