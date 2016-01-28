Participe de nossa página de fãs
JMACandleSign - indicador para MetaTrader 5
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JMA, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, em total conformidade com a alteração do preenchimento de cor do indicador JMACandle.
Fig.1. O indicador JMACandleSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14223
