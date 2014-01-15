CodeBaseSecciones
Indicadores

SuperWoodiesCCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1391
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

duckfu

El indicador realiza la estrategia de negociación utilizando el CCI. Cuando utilizas Woodies CCI lo único que necesitas es encontrar patrones Woodies CCI. Al sistema no le importa a lo que se asemejan las barras de precios, no le importa lo que otros indicadores u otros mercados hacen. Se centra únicamente en lo que el mercado hace en la actualidad y le permite operar .

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.10.2007. 

Fig.1 El indicador SuperWoodiesCCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1420

