El indicador realiza la estrategia de negociación utilizando el CCI. Cuando utilizas Woodies CCI lo único que necesitas es encontrar patrones Woodies CCI. Al sistema no le importa a lo que se asemejan las barras de precios, no le importa lo que otros indicadores u otros mercados hacen. Se centra únicamente en lo que el mercado hace en la actualidad y le permite operar .

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.10.2007.

Fig.1 El indicador SuperWoodiesCCI