ポケットに対して
インディケータ

SuperWoodiesCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1073
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

duckfu

この指標はCCIを使って戦略を実現します。Woodies CCIの取引の際に必要なのはWoodies CCIパターンを見つけることのみです。 このシステムは、価格バーが何に似ているかも他の指標や他の市場が何をしているかも気にしません。あなたの単一市場が現在どのような状態であることとあなたが取引できることに焦点を当てています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月22日に公開されました。 

図1 SuperWoodiesCCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1420

