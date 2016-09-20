無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SuperWoodiesCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1073
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
duckfu
この指標はCCIを使って戦略を実現します。Woodies CCIの取引の際に必要なのはWoodies CCIパターンを見つけることのみです。 このシステムは、価格バーが何に似ているかも他の指標や他の市場が何をしているかも気にしません。あなたの単一市場が現在どのような状態であることとあなたが取引できることに焦点を当てています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月22日に公開されました。
図1 SuperWoodiesCCI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1420
リングバッファを使用してフラクタルを描画するクラス
このクラスはリングバッファを使用したフラクタル指標（Fractals）の計算のために設計されています。価格チャネルシグナル
この指標は、すなわち再参入機能で有名なIgoradのPriceChannel_Signal_v1指標が変換されたものです。