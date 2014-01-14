CodeBaseSeções
SuperWoodiesCCI - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

duckfu

Este indicador se baseia em uma estratégia de negociação utilizando o CCI. Quando você utilizar a estratégia trading Woodies CCI tudo o que você precisa é encontrar os padrões Woodies CCI. O sistema não se importa com o que as barra de preços se assemelham, ele não se importa o que os outros indicadores e mercados fazem. Ele se concentra apenas no que seu mercado interno está fazendo neste momento, permitindo assim a sua negociação.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.10.2007. 

Fig.1 Indicador SuperWoodiesCCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1420

