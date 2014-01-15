Descripción

La clase CTEMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Triple Exponencial (Triple Exponencial Moving Average, TEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CTEMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con las clases del buffer circular, DEMA y Moving Average también deben estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index); double DEMA( int index);

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Cuando se calcula el TEMA también se realiza el cálculo de la Media Móvil y DEMA con los mismos parámetros. Podemos obtener los datos del buffer circular de MA y del DEMA utilizando el método de MA (int index) y DEMA (int index), respectivamente:

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i); DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total- 1 -i); }

Tenga en cuenta que la indexación de los buffers circulares es igual que en la serie de tiempo.

Ejemplos

El indicador calcula el archivo Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El Test_TEMA_OnValueRB.mq5 demuestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador TEMA se calcula y se dibuja. Después, sobre la base de este buffer circular del indicador se dibuja otro TEMA más.