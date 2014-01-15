Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
La clase para trazar del TEMA usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1274
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción
La clase CTEMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Triple Exponencial (Triple Exponencial Moving Average, TEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Declaración
class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>
Archivo de la clase CTEMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con las clases del buffer circular, DEMA y Moving Average también deben estar en esta carpeta.
Métodos de la clase
//--- método de inicio: bool Init( // si error cevuelve falso, si exitoso - verdadero int period = 12, // periodo del TEMA ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA, // método de suavizado int size_buffer = 256, // tamaño del buffer circular bool as_series = false // verdadero, si timeseries, de otra manera - falso );
//--- el método de cálculo basado en una serie de tiempo o los buffers de indicadores: int MainOnArray( // devuelve el número de los elementos procesados const int rates_total, // tamaño de la matriz const int prev_calculated, // elementos procesados en la llamada anterior const double& price[], // la matriz para los cálculos );
//--- tque el método de cálculo basado en una serie de elementos de la serie por separado de la matriz double MainOnValue( // devuelve el valor del TEMA para conjunto de elementos (barras) const int rates_total, // tamaño de la matriz const int prev_calculated, // elementos procesados de la matriz const int begin, // desde donde comienzan los datos significativos de la matriz const double value, // valor de los elementos (barras) const int index // índice del elemento (barra) index );
//--- métodos de acceso a los datos: int BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador string Name(); // Devuelve el nombre del indicador int Period(); // Devuelve el periodo int Size(); // Devuelve el tamaño del buffer circular double MA(int index); // Devuelve del valor del MA, indexado como timeseries double DEMA(int index); // Devuelve el valor del DEMA, indexado como timeseries
Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:
//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador TEMA: #include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Función iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // tamaño de la matriz price[] const int prev_calculated, // barras procesadas en la llamada anterior const int begin, // desde donde comienza la información significativa const double& price[]) // método para los cálculos { //--- cálculo del indicador sobre la base de una serie de tiempo: tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- utilizar los datos del buffer circular "tema", // por ejemplo, copiar los datos en el buffer del indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total-1-i]; // linea del indicador TEMA ... //--- devuelve el valor de prev_calculated para la próxima llamada: return(rates_total); }
Cuando se calcula el TEMA también se realiza el cálculo de la Media Móvil y DEMA con los mismos parámetros. Podemos obtener los datos del buffer circular de MA y del DEMA utilizando el método de MA (int index) y DEMA (int index), respectivamente:
//--- utilizar los datos de la Media Móvil y del buffer circular del DEMA, // por ejemplo, copiarlos en los buffers del indicadore: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total-1-i); // linea del indicador MA DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total-1-i); // linea del indicador DEMA }
Tenga en cuenta que la indexación de los buffers circulares es igual que en la serie de tiempo.
Ejemplos
- El indicador calcula el archivo Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
- El Test_TEMA_OnValueRB.mq5 demuestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador TEMA se calcula y se dibuja. Después, sobre la base de este buffer circular del indicador se dibuja otro TEMA más.
El resultado del trabajo del Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
El resultado del trabajo del Test_TEMA_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
El resultado del trabajo del Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1417
El indicador realiza la estrategia de negociación utilizando el CCILa clase para el trazado de los fractales usando el buffer circular
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Fractales (Fractals) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Indicador de señales, de tipo semáforo, con tres variantes de señalStepMA_v6.4
Un indicador de tendencia sencillo de tipo NRTR