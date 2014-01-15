Descripción

El CFractalsOnRingBuffer está diseñado para el cálculo del indicador técnico Fractales (Fractals) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CFractalsOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la CFractalsOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int bars_right = 2 , int bars_left = 2 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & high[], const double & low[], );

double MainOnHigh( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const int index );

double MainOnLow( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double low, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string NameUpper() string NameLower() int BarsRight() int BarsLeft() int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador de los buffers circulares a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... for ( int i=start;i<rates_total-BarsRight && ! IsStopped ();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total- 1 -i]; LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación de los buffers circulares es igual que en la serie de tiempo.

Ejemplos

El indicador calcula el archivo Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se ha demostrado la aplicación del método MainOnArray(). El archivo Test_Fractals_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador de los fractales se calcula y se dibuja. Después, sobre la base de este buffer circular del indicador se dibuja otro fractal más.