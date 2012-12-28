CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SuperWoodiesCCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5222
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

duckfu

Индикатор реализует стратегию с использованием CCI . При торговле Woodies CCI все, что необходимо - найти Woodies CCI паттерны. Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет Вам торговать.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  22.10.2007. 

Рис.1 Индикатор SuperWoodiesCCI

Рис.1 Индикатор SuperWoodiesCCI 

Класс для построения ТEMA с использованием кольцевого буфера Класс для построения ТEMA с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Тройное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Triple Exponential Moving Average, TEMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Predict Predict

Семафорный, сигнальный индикатор с тремя вариантами сигналов

Класс для построения Fractals с использованием кольцевого буфера Класс для построения Fractals с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Фракталы (Fractals) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

Эксперт, передвигающий стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора CandleStop