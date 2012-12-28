Реальный автор:

duckfu

Индикатор реализует стратегию с использованием CCI . При торговле Woodies CCI все, что необходимо - найти Woodies CCI паттерны. Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет Вам торговать.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.10.2007.

Рис.1 Индикатор SuperWoodiesCCI