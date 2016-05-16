Wirklicher Autor:

duckfu

Der Indikator setzt die Handelsstrategie mit dem CCI um. Wer Woodies CCI handelt, sollte die Muster von Woodies CCI finden. Dem System ist es egal, wie die Preisbars aussehen, oder was andere Indikatoren oder Märkte machen. Er konzentriert sich nur auf das augenblickliche Verhalten Ihres Marktes und ermöglicht Ihnen zu handeln.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.10.2007.

Fig.1 Der SuperWoodiesCCI Indikator