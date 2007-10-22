CodeBaseРазделы
Индикаторы

SuperWoodiesCCI - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 日本語
Просмотров:
9807
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

duckfu

Индикатор для стратегии с использованием CCI. При торговле Woodies CCI все, что надо - найти Woodies CCI паттерны.

Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет вам торговать.

