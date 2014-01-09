实际作者:

duckfu

该指标使用 CCI 实现交易策略。当用 Woodies CCI 进行交易，您所需的就是找出 Woodies CCI 范式。该系统不关心价格条与何相似，也不关心其它指标或市场在做什么。它关注的唯一事实，就是您当前时间的单一市场及允许您进行交易。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 22.10.2007.

图例.1 SuperWoodiesCCI 指标