Información general

A cada vela de cualquier marco temporal le corresponde una cierta cantidad de ticks, que son los que la conforman. En los gráficos-Fórex, esta característica se representa como volumen (Volume), aunque no tiene relación directa con los volúmenes de comercio reales. Con todo eso, los datos sobre el volumen de ticks se pueden usar de la misma forma que los datos sobre los volúmenes reales.

La información sobre los ticks que llegan hasta el momento de la conexión del indicador al gráfico se toma desde un archivo de ticks especial, que se forma con ayuda del Colector de ticks. Asimismo, se puede tomar un archivo de ticks preparado en el archivo. Si no es necesario representar la historia, entonces la información suministrada por el indicador aparecerá en tiempo real, a condición de que lleguen nuevos ticks.

Sobre el indicador ClusterBox_DayHistogramm

Variación del indicador ClusterBox_Histogramm. La diferencia consiste en el intervalo fijo de recopilación de datos. Así, si ClusterBox_Histogramm representaba el volumen de ticks por clústeres para un intervalo de la historia establecido por el usuario de forma arbitraria, el indicador ClusterBox_DayHistogramm usa solo periodos de 24 horas a modo de intervalo establecido. Este enfoque permite ver los niveles de acumulación de precios para cada día por separado.

Para obtener el valor numérico exacto de la cantidad de ticks que corresponden a un clúster, es necesario poner el cursor del ratón sobre la línea que le interese. En la pista emergente aparecerá la información sobre el clúster de precio y su volumen de ticks.

Podrá encontrar material más detallado sobre el uso del indicador en: Sección horizontal del mercado.