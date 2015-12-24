CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Nevalyashka actualizada - Asesor Experto para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
944
Ranking:
(34)
Publicado:
nevalyashka.mq4 (5.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Nevalyashka actualizada conforme a las nuevas exigencias del terminal.

Les recuerdo que el asesor voltea las órdenes después del cierre.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14181

ClusterBox_Histogramm - sección horizontal del mercado ClusterBox_Histogramm - sección horizontal del mercado

Representación del volumen de ticks de un intervalo establecido, en forma de histograma.

VR System Test VR System Test

El script somete a la computadora a 45 tests de productividad. Es posible comparar la productividad de los servidores VPS/VDS.

ClusterBox_DayHistogramm - sección horizontal del mercado por días ClusterBox_DayHistogramm - sección horizontal del mercado por días

Representación del volumen de ticks por días, en forma de histograma de clústeres.

Simple News Simple News

El experto establece una retícula de órdenes pendientes en ambas direcciones varios minutos antes de la hora establecida y realiza el trailing de la orden de Stop Loss después de activarse las órdenes.