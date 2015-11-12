CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ClusterBox_DayHistogramm - горизонтальное сечение рынка по дням - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9369
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Общая информация

Каждой свече любого таймфрейма соответствует некоторое количество тиков, сформировавших ее. На Форекс-графиках эта характеристика отображается как объем (Volume), хотя прямого отношения к реальным объемам торгов она не имеет. Тем не менее, данные о тиковом объеме можно использовать в том же ключе, что и данные о реальных объемах.

Информация о тиках, поступивших до момента присоединения индикатора к графику, берется из специального тикового файла, который формируется при помощи Сборщика тиков. Также можно взять готовый тиковый файл в архиве. Если же отображение истории не требуется, то показания индикатора будут появляться в режиме реального времени при условии прихода новых тиков.

Об индикаторе ClusterBox_DayHistogramm

Вариация индикатора ClusterBox_Histogramm. Отличием является фиксированный интервал сбора данных. Так, если ClusterBox_Histogramm отображал тиковые объемы по кластерам для произвольно заданного пользователем участка истории, то индикатор ClusterBox_DayHistogramm в качестве заданного интервала использует одни сутки. Такой подход позволяет видеть уровни скопления цен для каждого дня в отдельности.

Для того чтобы получить точное численное значение количества тиков, соответствующее кластеру, необходимо подвести курсор мыши к интересующей линии. Во всплывающей подсказке появится информация о ценовом кластере и его тиковом объеме.

Более подробно использование индикатора описано в материале Горизонтальное сечение рынка.

ClusterBox_Histogramm - горизонтальное сечение рынка ClusterBox_Histogramm - горизонтальное сечение рынка

Отображение тиковых объемов заданного интервала в виде гистограммы кластеров.

Элементарный трейлинг-стоп Элементарный трейлинг-стоп

Элементарный трейлинг-стоп, способный различать среди ордеров "свои" ордера по комментарию и/или меджику. Также трейлинг различает инструмент, который необходимо трейлить.

Обновленная Неваляшка Обновленная Неваляшка

Советник переворачивает ордера после закрытия.

VR System Test VR System Test

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.