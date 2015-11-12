Общая информация

Каждой свече любого таймфрейма соответствует некоторое количество тиков, сформировавших ее. На Форекс-графиках эта характеристика отображается как объем (Volume), хотя прямого отношения к реальным объемам торгов она не имеет. Тем не менее, данные о тиковом объеме можно использовать в том же ключе, что и данные о реальных объемах.

Информация о тиках, поступивших до момента присоединения индикатора к графику, берется из специального тикового файла, который формируется при помощи Сборщика тиков. Также можно взять готовый тиковый файл в архиве. Если же отображение истории не требуется, то показания индикатора будут появляться в режиме реального времени при условии прихода новых тиков.

Об индикаторе ClusterBox_DayHistogramm

Вариация индикатора ClusterBox_Histogramm. Отличием является фиксированный интервал сбора данных. Так, если ClusterBox_Histogramm отображал тиковые объемы по кластерам для произвольно заданного пользователем участка истории, то индикатор ClusterBox_DayHistogramm в качестве заданного интервала использует одни сутки. Такой подход позволяет видеть уровни скопления цен для каждого дня в отдельности.

Для того чтобы получить точное численное значение количества тиков, соответствующее кластеру, необходимо подвести курсор мыши к интересующей линии. Во всплывающей подсказке появится информация о ценовом кластере и его тиковом объеме.

Более подробно использование индикатора описано в материале Горизонтальное сечение рынка.