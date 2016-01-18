CodeBaseSeções
ClusterBox_DayHistogramm - A seção diária transversal horizontal do mercado - indicador para MetaTrader 4

Ihor Herasko
Visualizações:
1781
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Informações Gerais

Para cada candle de qualquer timeframe, existe uma quantidade correspondente de ticks que o formaram. Em gráficos do Forex esse traço é exibido como Volume, embora não tenha relação direta com o volume das negociações reais. No entanto, os dados de volume do tick podem ser da mesma forma como os dados do volume verdadeiro.

As informações sobre os ticks, que vieram antes do indicador ser anexado, são tiradas do arquivo especial de tick, que é formado com a ajuda do coletor de Ticks. Um arquivo de tick pronto pra uso também podem ser chamado a partir do arquivo . Se não é necessário o processamento do histórico, então os valores do indicador aparecem em tempo real, desde que cheguem novos ticks.

Sobre o indicador ClusterBox_DayHistogramm

Uma variação do indicador ClusterBox_Histogramm. A diferença é o intervalo de coleta de dados. Assim, ao contrário do indicador ClusterBox_Histogramm que exibe os volumes de tick por clusters definidos pelo usuário, em intervalo do histórico personalizado, o indicador ClusterBox_DayHistogramm utiliza 24 horas como o intervalo determinado. Esta abordagem permite ver os níveis de concentração do preço para cada dia separadamente.

Para verificar o valor numérico preciso da quantidade de tick correspondente ao cluster, é necessário mover o cursor do mouse até a linha de interesse. As informações sobre o cluster de preços e o seu volume de tick aparece na dica de ferramenta.

Utilização mais detalhada do indicador é descrito no artigo de A seção transversal horizontal do mercado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14190

