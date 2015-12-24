Información general

A cada vela de cualquier marco temporal le corresponde una cierta cantidad de ticks, que son los que la conforman. En los gráficos-Fórex, esta característica se representa como volumen (Volume), aunque no tiene relación directa con los volúmenes de comercio reales. Con todo eso, los datos sobre el volumen de ticks se pueden usar de la misma forma que los datos sobre los volúmenes reales.

La información sobre los ticks que llegan hasta el momento de la conexión del indicador al gráfico se toma desde un archivo de ticks especial, que se forma con ayuda del Colector de ticks. Asimismo, se puede tomar un archivo de ticks preparado en el archivo. Si no es necesario representar la historia, entonces la información suministrada por el indicador aparecerá en tiempo real, a condición de que lleguen nuevos ticks.

Sobre el indicador ClusterBox_Histogramm

A diferencia del indicador ClusterBox, que representa la cantidad de ticks que llegan a un clúster dentro de los límites de una vela, ClusterBox_Histogramm calcula la cantidad de ticks de un clúster conformado por varias velas. Es decir, el intervalo de velas establecido se contempla como una vela única, dividida en clústeres. Para cada clúster así, se calcula la cantidad de ticks dentro de él.

Las líneas azules y celestes en la figura son la cantidad total de ticks que corresponden a un clúster. El valor exacto de esta magnitud se indica a la derecha del rectángulo que limita el intervalo de la recopilación de datos. El color de las líneas depende de la cantidad de ticks y de los valores de los parámetros de los ajustes del bloque "Volúmenes y colores min.".

Las líneas rojas y verdes son la cantidad de ticks que corresponden a la caída o crecimiento del precio, respectivamente. Se puede ajustar en el bloque de parámetros "Deltas de los volúmenes".

El intervalo de recopilación de datos se indica mediante el desplazamiento y/o expansión del rectángulo.

Podrá encontrar información más detallada aquí: Sección horizontal del mercado.