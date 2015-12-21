コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ClusterBox_DayHistogramm - 日ごとの市場の水平断面 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ihor Herasko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1005
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

あらゆる時間軸の各ローソク足には、それを形成したいくつかのティック数が当てはまります。FXのチャートでは、この特性は、実際の取引のボリュームに直接の関係はないものの、ボリューム(Volume)として表示されます。少なくとも、ティックボリュームのデータは、実際のボリュームデータとして使うことができます。

チャートにインディケータを接続するまでに入ったティックについての情報は、ティックコレクターを使用し作成される特別なティックファイルから取得されます。同様に、出来上がっているティックファイルをアーカイブから取得することもできます。もし履歴を反映する必要がない場合、インディケータの表示は、新しいティックが入った場合にリアルタイムモードで出現します。

インディケータ ClusterBox_DayHistogrammについて

変動インディケータ ClusterBox_Histogrammです。違いは、固定のデータ収集間隔にあります。ClusterBox_Histogrammが、ユーザによってランダムに指定された履歴領域の為にクラスターごとのティックボリュームを反映するとすると、インディケータClusterBox_DayHistogrammは、指定間隔として24時間を用います。このようなアプローチにより、別々にそれぞれの日の価格集積レベルを見ることができるようになります。

クラスターに対応するティック数の正確な数値を得るためには、興味のあるラインにマウスカーソルを合わせる必要があります。ツールチップに価格クラスターとそのティックボリュームについての情報が表示されます。

より詳しいインディケータの利用法は、資料市場の水平断面に書かれています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14190

起き上がり小法師の更新 起き上がり小法師の更新

エキスパートアドバイザは、閉じた後に注文を逆にします。

ClusterBox_Histogramm - 市場の水平断面 ClusterBox_Histogramm - 市場の水平断面

指定された間隔のティックボリュームを、クラスターのヒストグラムで表示します。

Simple News Simple News

エキスパートアドバイザは、指定された時間までの数分間の両方向の指値注文のグリッドを設定し、注文が作動した後にストップロスの指示をトレールします。

Levels with Trail Levels with Trail

エキスパートアドバイザは、ストップロスのトレールを実行しつつ、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。