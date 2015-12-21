あらゆる時間軸の各ローソク足には、それを形成したいくつかのティック数が当てはまります。FXのチャートでは、この特性は、実際の取引のボリュームに直接の関係はないものの、ボリューム(Volume)として表示されます。少なくとも、ティックボリュームのデータは、実際のボリュームデータとして使うことができます。

チャートにインディケータを接続するまでに入ったティックについての情報は、ティックコレクターを使用し作成される特別なティックファイルから取得されます。同様に、出来上がっているティックファイルをアーカイブから取得することもできます。もし履歴を反映する必要がない場合、インディケータの表示は、新しいティックが入った場合にリアルタイムモードで出現します。

インディケータ ClusterBox_DayHistogrammについて

変動インディケータ ClusterBox_Histogrammです。違いは、固定のデータ収集間隔にあります。ClusterBox_Histogrammが、ユーザによってランダムに指定された履歴領域の為にクラスターごとのティックボリュームを反映するとすると、インディケータClusterBox_DayHistogrammは、指定間隔として24時間を用います。このようなアプローチにより、別々にそれぞれの日の価格集積レベルを見ることができるようになります。

クラスターに対応するティック数の正確な数値を得るためには、興味のあるラインにマウスカーソルを合わせる必要があります。ツールチップに価格クラスターとそのティックボリュームについての情報が表示されます。

より詳しいインディケータの利用法は、資料市場の水平断面に書かれています。