El experto establece una retícula de órdenes en ambas direcciones cinco minutos antes de la hora establecida (hora de la salida de la noticia). Después de activarse las órdenes, el experto realiza el trailing de la orden de Stop Loss. Diez minutos después del tiempo establecido, el experto elimina las órdenes pendientes que no se hayan activado.
Parámetros del experto:
- news_time — hora de salida de la noticia.
- amount of deals — cantidad de órdenes pendientes abiertas en cada dirección al cabo de un salto.
- step between them — salto entre órdenes abiertas en una dirección.
- distance from current price — distancia entre la primera orden y el precio actual.
- trail sl (in pips) — magnitud del trailing de la orden de Stop Loss, se activa tras la apertura de una orden según el mercado.
- take profit from order price — magnitud de la orden de Take Profit.
- tolerance for trail — permiso de cambio de la orden de Stop Loss al realizarase el trailing. Resulta necesario para dismunuir la cantidad de peticiones al servidor.
- magic number — número mágico único de la retícula de órdenes.
- lot size — tamaño de las posiciones abiertas.
