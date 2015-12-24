Al trabajar en el modo de tiempor real, el indicador recopila datos sobre los precios: la hora de llegada del tick, el precio Bid y el precio Ask. Los precios Bid y Ask se muestran en forma de líneas en la subventana del indicador, y toda la información recopilada puede ser guardada en un archivo especial para ticks (tipo de archivos tks).

De forma conjunta con la recopilación de información puede crear y ofrecer soporte en estado activo a gráficos no estandarizados:

Gráficos temporalmente equivalentes con un periodo a partir de 1 segundo. Gráficos de barras Range. Gráficos de volumen equivalente.

Para cada uno de los tipos de gráfico enumerados se puede establecer su propio tipo de precio:

Para los precios Bid, lo que se establece en МТ4. Para los precios Ask, en lugar de Bid se muestran los precios Ask reales, y no la adición al precio Bid de la magnitud del spread. Close - min Bid, open - max Ask - primera representación combinada de precio. Este gráfico muestra la distancia máxima que ha pasado del mercado en la dirección del beneficio de la operación ideal - la apertura en la dirección necesaria según uno de los precios de la vela. Close - max Ask, open - min Bid - segunda representación combinada de precio. El gráfico representa la amplitud máxima de precios en la vela.





Descripción detallada - Colector de ticks.