Al trabajar en el modo de tiempor real, el indicador recopila datos sobre los precios: la hora de llegada del tick, el precio Bid y el precio Ask. Los precios Bid y Ask se muestran en forma de líneas en la subventana del indicador, y toda la información recopilada puede ser guardada en un archivo especial para ticks (tipo de archivos tks).
De forma conjunta con la recopilación de información puede crear y ofrecer soporte en estado activo a gráficos no estandarizados:
- Gráficos temporalmente equivalentes con un periodo a partir de 1 segundo.
- Gráficos de barras Range.
- Gráficos de volumen equivalente.
- Para los precios Bid, lo que se establece en МТ4.
- Para los precios Ask, en lugar de Bid se muestran los precios Ask reales, y no la adición al precio Bid de la magnitud del spread.
- Close - min Bid, open - max Ask - primera representación combinada de precio. Este gráfico muestra la distancia máxima que ha pasado del mercado en la dirección del beneficio de la operación ideal - la apertura en la dirección necesaria según uno de los precios de la vela.
- Close - max Ask, open - min Bid - segunda representación combinada de precio. El gráfico representa la amplitud máxima de precios en la vela.
Descripción detallada - Colector de ticks.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13954
