Generelle Information

Für jede Kerze in jeder Timeframe gibt es eine bestimmte Menge an Ticks, welche diese Kerze geformt haben. In Forex Märkten hat das dargestellte Volumen keinen wirklichen Bezug zu dem reellen Volumen. Dennoch kann diese Volumeninformation in der selben Art genutzt werden, wie reale Volumen-Daten.

Die Informationen über die Ticks, welche schon vorhanden waren bevor der Indikator zum chart hinzugefügt worden ist, wurden von einem Tick-File entnommen, welches mit dem Ticks collector erzeugt wurde. Ein fertiges Tick-File kann auch aus dem Archiv bezogen werden. Wenn keine historischen Daten benötigt werden, dann erscheint der Indikator als Realtime-Indikator, welcher die aktuell eingehenden Tickdaten verarbeitet.

Über den ClusterBox_DayHistogramm Indikator

Dies ist eine Variation des ClusterBox_Histogramm Indikator. Der Unterschied liegt in den festgelegten Intervall für das Sammeln von Daten. Alos anders als bei dem ClusterBox_Histogramm Indikator, Welche die Tick Volumen von Clustern für eine von dem User festgelegte Zeitspanne anzeigt, zeigt der ClusterBox_DayHistogramm Indikator Intervalle von 24 Stunden an. Dieses ermöglicht die Visualisierung der Konzentration von Preisebenen für jeden einzelnen Tag.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Linien bewegen, erhalten Sie die numerischen Werte der Anzahl der Ticks zu dem entsprechenden Cluster. Die Information zu diesem Cluster und sein Tick-Volumen erscheint als Tooltip.

Eine genauere Beschreibung zu diesem Indikator finden Sie in dem Artikel The horizontal cross-section of the market.