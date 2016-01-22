请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ClusterBox_DayHistogramm - 日线级市场的水平剖面 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3128
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一般信息
对于任何时间帧的每根蜡烛条都由相应数量的分时形成。在外汇图表上这种特质显示为交易量, 虽然它并非直接关系到真正的交易量。不过, 分时交易量数据同样可作为真实交易量数据。
在指标挂载之前进入的分时信息, 取自指定的分时文件, 它是在 分时收集器 帮助下形成的。也可从 文档 里获取现成的分时文件。如果不需要历史渲染, 则指标值将实时出现, 提供新的到达分时。
关于 ClusterBox_DayHistogramm 指标
一款 ClusterBox_Histogramm 指标的变形。不同之处在于数据收集间隔固定。所以, 不同于 ClusterBox_Histogramm 指标, 其显示用户自定义历史范围的集群分时交易量, 而 ClusterBox_DayHistogramm 指标使用 24 时作为指定间隔。这种方法可以分别看到每日的价格关注级别。
为了看到相应集群的精确分时数值, 必须将鼠标光标移至感兴趣的线条上。有关价格集群及其分时交易量的信息将显示在工具提示。
更多详细指标用法在文章 市场的水平剖面中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14190
更新的Updated Nevalyashka
此 EA 平仓并开反向单。ClusterBox_Histogramm - 市场的水平剖面
指定间隔的分时交易量绘制为集群。