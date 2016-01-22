一般信息

对于任何时间帧的每根蜡烛条都由相应数量的分时形成。在外汇图表上这种特质显示为交易量, 虽然它并非直接关系到真正的交易量。不过, 分时交易量数据同样可作为真实交易量数据。

在指标挂载之前进入的分时信息, 取自指定的分时文件, 它是在 分时收集器 帮助下形成的。也可从 文档 里获取现成的分时文件。如果不需要历史渲染, 则指标值将实时出现, 提供新的到达分时。

关于 ClusterBox_DayHistogramm 指标

一款 ClusterBox_Histogramm 指标的变形。不同之处在于数据收集间隔固定。所以, 不同于 ClusterBox_Histogramm 指标, 其显示用户自定义历史范围的集群分时交易量, 而 ClusterBox_DayHistogramm 指标使用 24 时作为指定间隔。这种方法可以分别看到每日的价格关注级别。

为了看到相应集群的精确分时数值, 必须将鼠标光标移至感兴趣的线条上。有关价格集群及其分时交易量的信息将显示在工具提示。

更多详细指标用法在文章 市场的水平剖面中。