JMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador JMA implementado como uma sequência de velas.

As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo JMA. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador JMACandle

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14186

JMA_HTF JMA_HTF

O indicador JMA com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores Momentum, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.

JMA_StDev JMA_StDev

A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando buffers DRAW_FILLING.