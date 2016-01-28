Participe de nossa página de fãs
JMACandle - indicador para MetaTrader 5
1156
O indicador JMA implementado como uma sequência de velas.
As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo JMA. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador JMACandle
O indicador JMA com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.MomentumCandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores Momentum, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.
A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.Background_JMACandle_HTF
O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando buffers DRAW_FILLING.