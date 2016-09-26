und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des JMA Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der JMACandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14186
