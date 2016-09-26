CodeBaseKategorien
JMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

692
(19)
Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des JMA Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der JMACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14186

JMA_HTF JMA_HTF

Der JMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei Momentum Indikatoren verwendet. Die Momentum Indikatoren basieren auf den Open und Close einer Preisreihe Werten.

JMA_StDev JMA_StDev

JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des JFatlCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.