MomentumCandleSign - indicador para MetaTrader 5

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador MomentumCandle.

Fig. 1. Indicador MomentumCandleSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14184

CCICandleSign CCICandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores CCI construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

OsMACandleSign OsMACandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores OsMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

JMA_HTF JMA_HTF

El indicador JMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

JMACandle JMACandle

Indicador JMA en forma de velas.