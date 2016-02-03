Mira cómo descargar robots gratis
MomentumCandleSign - indicador para MetaTrader 5
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador MomentumCandle.
Fig. 1. Indicador MomentumCandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14184
