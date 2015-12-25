コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソクタイプのインディケータ　JMAです。

価格の時系列値に相応するインディケータJMAのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ JMACandle

図1. インディケータ JMACandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14186

