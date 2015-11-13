Индикатор JMA в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом JMA соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMA.ex5.







Рис.1. Индикатор JMACandle