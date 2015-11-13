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JMACandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMA в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом JMA соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMA.ex5.
Рис.1. Индикатор JMACandle
Индикатор JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MomentumCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов Momentum, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.
Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.VR System Test MT5
Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.