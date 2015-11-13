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Индикаторы

JMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2257
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
JMACandle.mq5 (14.58 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JMA.mq5 (23.63 KB) просмотр
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Индикатор JMA в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом JMA соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMA.ex5.

Рис.1. Индикатор JMACandle

Рис.1. Индикатор JMACandle

JMA_HTF JMA_HTF

Индикатор JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов Momentum, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

JMA_StDev JMA_StDev

Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.