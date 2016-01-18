Informações Gerais

Para cada candle de qualquer timeframe, existe uma quantidade correspondente de ticks que o formaram. Em gráficos do Forex esse traço é exibido como Volume, embora não tenha relação direta com o volume das negociações reais. No entanto, os dados de volume do tick podem ser da mesma forma como os dados do volume verdadeiro.

As informações sobre os ticks, que vieram antes do indicador ser anexado, são tiradas do arquivo especial de tick, que é formado com a ajuda do coletor de Ticks. Um arquivo de tick pronto pra uso também podem ser chamado a partir do arquivo . Se não é necessário o processamento do histórico, então os valores do indicador aparecem em tempo real, desde que cheguem novos ticks.

Sobre o indicador ClusterBox_Histogramm

Ao contrário do indicador ClusterBox que mostra a quantidade de ticks por um cluster num único candle, o indicador ClusterBox_Histogramm calcula a quantidade de ticks de um cluster, combinando vários candles. Este é o intervalo específico dos candles, é considerado como uma único candle dividido em clusters. Para cada cluster é calculado a quantidade de ticks dentro dele.

As linhas azuis e azuis claras no gráfico - quantidade total de ticks por um cluster. O valor exato do presente número é exibido à direita do retângulo, limitando o intervalo de coleta de dados. As cores destas linhas dependem da quantidade de ticks e os valores dos parâmetros de ajuste dos blocos "Min. volumes and colors".

As linhas vermelhas e verdes - a quantidade de ticks dos preços que diminuem e aumentam, respectivamente. Situado no bloco de parâmetros "Delta of volumes".

O intervalo de coleta de dados é definido pelo movimento e/ou arrastando o retângulo

