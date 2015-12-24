Información general

A cada vela de cualquier marco temporal le corresponde una cierta cantidad de ticks, que son los que la conforman. En los gráficos-Fórex, esta característica se representa como volumen (Volume), aunque no tiene relación directa con los volúmenes de comercio reales. Con todo eso, los datos sobre el volumen de ticks se pueden usar de la misma forma que los datos sobre los volúmenes reales.

La información sobre los ticks que llegan hasta el momento de la conexión del indicador al gráfico se toma desde un archivo de ticks especial, que se forma con ayuda del Colector de ticks. Asimismo, se puede tomar un archivo de ticks preparado en el archivo. Si no es necesario representar la historia, entonces la información suministrada por el indicador aparecerá en tiempo real, a condición de que lleguen nuevos ticks.

Sobre el indicador ClusterBox

El indicador ClusterBox muestra la situación detallada de la distribución de los ticks dentro de la vela, si se la divide en varios clústeres. Cada clúster se caracteriza por su altura, establecida en puntos (parámetro "Cantidad de puntos en un clúster"). Por eso cada vela, independientemente de su altura, puede contener una cantidad diferente de clústeres.

Dependiendo de la magnitud del volumen de ticks acumulado, la inscripción de texto que indica la cantidad de ticks en el clúster se representa de uno u otro color.

La correspondencia del nivel mínimo del volumen de ticks y del color con el que se representa ese nivel, se establece en los parámetros relacionados "Volumen mínimo. Nivel N" y "Color del nivel N". Por eso un volumen de ticks que es mayor al valor del parámetro "Volumen mínimo. Nivel 5" se muestra en el color indicado en el parámetro "Color del nivel 5".

