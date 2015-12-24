CodeBaseSecciones
Arrows Template - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1881
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Indicador-plantilla que dibuja flechas en el gráfico. Dispone de notificaciones y la posibilidad de elegir la cantidad de barras para el cálculo. Lo único que usted necesita es guardar sus condiciones para las flechas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14173

