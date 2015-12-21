あらゆる時間軸の各ローソク足には、それを形成したいくつかのティック数が当てはまります。FXのチャートでは、この特性は、実際の取引のボリュームに直接の関係はないものの、ボリューム(Volume)として表示されます。少なくとも、ティックボリュームのデータは、実際のボリュームデータとして使うことができます。

チャートにインディケータを接続するまでに入ったティックについての情報は、ティックコレクターを使用し作成される特別なティックファイルから取得されます。同様に、出来上がっているティックファイルをアーカイブから取得することもできます。もし履歴を反映する必要がない場合、インディケータの表示は、新しいティックが入った場合にリアルタイムモードで出現します。

インディケータClusterBox_Histogrammについて

1ローソクにおける1クラスターあたりのティック数を表示する、インディケータClusterBoxとの違いは、インディケータClusterBox_Histogrammは、いくつかのローソクを組み合わせて1クラスターのティック数を算出します。つまり、指定されたローソク足の間隔は、クラスターに分けられた1つのローソクとしてみなされます。それぞれのこのようなクラスターに対し、その中のティック数を計算します。

画像の青色と水色のラインは、1クラスターあたりの総ティック数です。この量の正確な数値は、データ収集間隔を決める長方形の右側に表示されます。これらの線の色は、ティック数とブロックの設定パラメータ『最少ボリュームと色』の数値に依存します。

赤色と緑色の線は、それぞれの価格の下降と上昇のティック数です。パラメータのブロック『デルタボリューム』で設定されます。

データ収集間隔は長方形を移動させたり、伸ばしたりすることで指定することができます。

より詳しい情報は、記事市場の水平断面の中にあります。