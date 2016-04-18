Generelle Information

Für jede Kerze in jeder Timeframe gibt es eine bestimmte Menge an Ticks, welche diese Kerze geformt haben. In Forex Märkten hat das dargestellte Volumen keinen wirklichen Bezug zu dem reellen Volumen. Dennoch kann diese Volumeninformation in der selben Art genutzt werden, wie reale Volumen-Daten.

Die Informationen über die Ticks, welche schon vorhanden waren bevor der Indikator zum chart hinzugefügt worden ist, wurden von einem Tick-File entnommen, welches mit dem Ticks collector erzeugt wurde. Ein fertiges Tick-File kann auch aus dem Archiv bezogen werden. Wenn keine historischen Daten benötigt werden, dann erscheint der Indikator als Realtime-Indikator, welcher die aktuell eingehenden Tickdaten verarbeitet.

Über den ClusterBox_Histogramm Indikator

Anders als bei dem ClusterBox Indikator, welcher die Menge der Ticks pro Cluster innerhalb einer Kerze zeichnet, berechnet dieser ClusterBox_Histogramm Indikator die Menge von Ticks von einem Cluster, welches mehrere Kerzen beinhalten kann. Die angegebene Anzahl für Kerzen wird als eine einzelne Kerze betrachtet, welche in Cluster aufgespalten wird. Wie jedes Cluster wird die Menge an Ticks berechnet.

Die blauen und hellblauen Linien auf dem Chart — Die gesamte Menge an Ticks pro Cluster. Die genaue Menge wird auf der rechten Seite des Rechtecks angezeigt, welches die Menge der zu sammelnden Ticks umfasst. Die Farben dieser Linien hängt von der Menge der Ticks und des Wertes des Einstellungsparameters "Min. volumes and colors" ab.

Rote und grüne Linien — Die Anzahl der Ticks für fallende und steigende Kurse. Welche in dem "Delta of volumes" Parameter-Block festgelegt werden.

Das Intervall für das Sammeln von Daten wird über das verschieben des Rechtecks festgelegt.

