喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ClusterBox_Histogramm - 市场的水平剖面 - MetaTrader 4脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一般信息
对于任何时间帧的每根蜡烛条都由相应数量的分时形成。在外汇图表上这种特质显示为交易量, 虽然它并非直接关系到真正的交易量。不过, 分时交易量数据同样可作为真实交易量数据。
在指标挂载之前进入的分时信息, 取自指定的分时文件, 它是在 分时收集器 帮助下形成的。也可从 文档 里获取现成的分时文件。如果不需要历史渲染, 则指标值将实时出现, 提供新的到达分时。
关于 ClusterBox_Histogramm 指标
不像 ClusterBox 指标, 显示单一蜡烛条内每个集群的分时数量, 指标 ClusterBox_Histogramm 计算由若干蜡烛条组合而成的集群的分时数量。指定间隔的蜡烛条视作单一蜡烛条并划分为集群。对于每个集群, 其内的分时数量已计算。
图表上的蓝色和浅蓝色线段 — 每个集群的总分时数量。此数字的精确值显示在长方形的右侧, 即界定数据收集时间间隔。这些线的颜色取决于分时数量以及设置参数 "Min. volumes and colors" 部分。
红色和绿色线 — 分别为价格下跌和上涨的分时数量。设置位于 "Delta of volumes" 参数部分。
数据采集间隔的设置是通过移动和/或拖动矩形。
更多信息可参阅文章 市场的水平剖面。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14180
