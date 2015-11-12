Общая информация

Каждой свече любого таймфрейма соответствует некоторое количество тиков, сформировавших ее. На Форекс-графиках эта характеристика отображается как объем (Volume), хотя прямого отношения к реальным объемам торгов она не имеет. Тем не менее, данные о тиковом объеме можно использовать в том же ключе, что и данные о реальных объемах.

Информация о тиках, поступивших до момента присоединения индикатора к графику, берется из специального тикового файла, который формируется при помощи Сборщика тиков. Также можно взять готовый тиковый файл в архиве. Если же отображение истории не требуется, то показания индикатора будут появляться в режиме реального времени при условии прихода новых тиков.

Об индикаторе ClusterBox_Histogramm

В отличие от индикатора ClusterBox, который отображает количество тиков, приходящееся на один кластер в пределах одной свечи, индикатор ClusterBox_Histogramm подсчитывает количество тиков одного кластера, объединяющего несколько свечей. То есть заданный интервал свечей рассматривается как одна единая свеча, разбитая на кластеры. Для каждого такого кластера подсчитывается количество тиков внутри него.

Синие и голубые линии на рисунке — общее количество тиков, приходящееся на один кластер. Точное значение этой величины указано справа от прямоугольника, ограничивающего интервал сбора данных. Цвет этих линий зависит от количества тиков и значений настроечных параметров блока "Мин. объемы и цвета".

Красные и зеленые линии — это количество тиков, пришедшееся на падение и рост цены соответственно. Настраивается в блоке параметров "Дельты объемов".

Интервал сбора данных указывается путем перемещения и/или растягивания прямоугольника.

Более подробная информация изложена в статье Горизонтальное сечение рынка.