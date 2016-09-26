CodeBaseKategorien
TriXCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Semaphor-Indikator, der zwei TriX Indikatoren verwendet. Die TriX Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des TriXCandle Indikators.

Abb.1. Der TriXCandleSign Indikator

