und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TriXCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Semaphor-Indikator, der zwei TriX Indikatoren verwendet. Die TriX Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des TriXCandle Indikators.
Abb.1. Der TriXCandleSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14176
Ein Semaphor-Indikator, der zwei EMV Indikatoren verwendet. Die EMV Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.FatlSatlOsmaCandle
Der FatlSatlOsma Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlSatlOsma Indikators.
Das Skript führt 45 Tests auf Leistungsfähigkeit durch. Darüber hinaus kann man die Leistung von VPS/VDS Servern vergleichen.OsMACandleSign
Ein Semaphor-Indikator, der zwei OsMA Indikatoren verwendet. Die OsMA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.