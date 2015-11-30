CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TriXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1130
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
trixcandle.mq5 (6.67 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TriX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo TriX de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador TriXCandle

Fig. 1. Indicador TriXCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14096

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

El experto Exp_MA_Rounding_Candle está construido sobre la base del cambio de color de las velas del indicador MA_Rounding_Candle.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Indicador que dibuja velas del indicador MA_Rounding_Candle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

FrAMACandle FrAMACandle

Indicador Fractal Adaptive Moving Average en forma de vela.

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

Indicador que dibuja velas del indicador TriXCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.