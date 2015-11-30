Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TriXCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador TriX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo TriX de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador TriXCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14096
El experto Exp_MA_Rounding_Candle está construido sobre la base del cambio de color de las velas del indicador MA_Rounding_Candle.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Indicador que dibuja velas del indicador MA_Rounding_Candle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Indicador Fractal Adaptive Moving Average en forma de vela.Background_TriXCandle_HTF
Indicador que dibuja velas del indicador TriXCandle desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.