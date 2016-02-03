CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

OsMACandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
789
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores OsMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador OsMACandle.

Fig. 1. Indicador OsMACandleSign

Fig. 1. Indicador OsMACandleSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14182

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Este script comprueba el rendimiento del ordenador realizando 45 pruebas. Posibilidad de comparar el rendimiento de los servidores VPS/VDS.

TriXCandleSign TriXCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores TriX construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

CCICandleSign CCICandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores CCI construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.