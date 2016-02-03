Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OsMACandleSign - indicador para MetaTrader 5
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores OsMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador OsMACandle.
Fig. 1. Indicador OsMACandleSign
