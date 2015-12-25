無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TriXCandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 743
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
価格列のOpenとClose値をベースにした、TriXの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータTriXCandleの色の変化に完全に相応します。
図1. インディケータ TriXCandleSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14176
EMVCandleSign
価格列のOpenとClose値をベースにした、EMVの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。FatlSatlOsmaCandle
ローソクタイプのインディケータ FatlSatlOsmaです。価格の時系列値に相応するFatlSatlOsmaのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。
VR System Test MT5
スクリプトは45のテストでコンピュータの性能を検証します。VPS/VDSサーバの性能を比べることも可能です。OsMACandleSign
価格列のOpenとClose値をベースにした、OsMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。