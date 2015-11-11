CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TriXCandleSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2091
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов TriX, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора TriXCandle.

Рис.1. Индикатор TriXCandleSign

Рис.1. Индикатор TriXCandleSign

EMVCandleSign EMVCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

Индикатор FatlSatlOsma в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FatlSatlOsma соответствующих ценовых таймсерий.

OsMACandleSign OsMACandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов OsMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

CCICandleSign CCICandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов CCI, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.