一款信号量指标, 使用两条 TriX 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 TriXCandle 指标填充颜色的变化。
图例.1. TriXCandleSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14176
EMVCandleSign
一款信号量指标, 使用两条 EMV 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。FatlSatlOsmaCandle
指标 FatlSatlOsma 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 FatlSatlOsma 算法处理之后的结果。
VR 系统测试 MT5
这款脚本可针对电脑进行 45 项性能测试。它可以比较 VPS/VDS 服务器的性能。OsMACandleSign
一款信号量指标, 使用两条 OsMA 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。