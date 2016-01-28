Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TriXCandleSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1431
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadore TriX, baseados nos valores de abertura de fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, é em total conformidade com a alteração do preenchimento de cor do indicador TriXCandle.
Fig.1. O indicador TriXCandleSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14176
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores de EMV, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.FatlSatlOsmaCandle
O indicador FatlSatlOsma implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo FatlSatlOsma.
O script testa o computador em 45 testes de desempenho. É possível comparar o desempenho dos servidores VPS/VDS.OsMACandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores Osma, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.