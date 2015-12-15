代码库部分
EMVCandleSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1085
等级:
(15)
已发布:
已更新:
emv.mq5 (7.43 KB) 预览
emvcandlesign.mq5 (9.27 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者

一款信号量指标, 使用两条 EMV 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 EMVCandle 指标填充颜色的变化。

此指标需要 EMV.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. EMVCandleSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14175

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

指标 FatlSatlOsma 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 FatlSatlOsma 算法处理之后的结果。

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

一款信号量指标, 使用两条 2pbIdeal1MA 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。

TriXCandleSign TriXCandleSign

一款信号量指标, 使用两条 TriX 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。

VR 系统测试 MT5 VR 系统测试 MT5

这款脚本可针对电脑进行 45 项性能测试。它可以比较 VPS/VDS 服务器的性能。