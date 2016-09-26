und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EMVCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Semaphor-Indikator, der zwei EMV Indikatoren verwendet. Die EMV Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des EMVCandle Indikators.
Der Indikator benötigt die Datei EMV.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der EMVCandleSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14175
