EMVCandleSign - indicador para MetaTrader 5
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores EMV, baseados nos valores de abertura e fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, em total conformidade com a alteração do preenchimento de cor do indicador EMVCandle.
O indicador requer o arquivo do indicador EMV.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador EMVCandleSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14175
