Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора EMVCandle.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMV.mq5.

Рис.1. Индикатор EMVCandleSign