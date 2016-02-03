Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMVCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 825
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Facilidad de Movimiento en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo EMV.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador EMVCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14149
EMV_Histogram
Indicador Facilidad de Movimiento implementado en forma de un histograma de color.Fast2_HTF
El indicador Fast2 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
FatlMacd_HTF
El indicador FatlMacd permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.FatlMacdCandle
Indicador FatlMacd en forma de velas.