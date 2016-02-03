CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

EMVCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
825
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
emv.mq5 (7.43 KB) ver
emvcandle.mq5 (8.74 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Facilidad de Movimiento en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo EMV.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador EMVCandle

Fig. 1. Indicador EMVCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14149

EMV_Histogram EMV_Histogram

Indicador Facilidad de Movimiento implementado en forma de un histograma de color.

Fast2_HTF Fast2_HTF

El indicador Fast2 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

El indicador FatlMacd permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Indicador FatlMacd en forma de velas.