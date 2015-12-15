代码库部分
JFatlCandleSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
一款信号量指标, 使用两条 JFatl 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 JFatlCandle 指标填充颜色的变化。

此指标需要 JFatl.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. JFatlCandleSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14167

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

一款信号量指标, 使用两条 FatlMacd 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。

EMA_HTF EMA_HTF

指标 EMA 在输入参数中有时间帧选项。

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

一款信号量指标, 使用两条 2pbIdeal1MA 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

指标 FatlSatlOsma 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 FatlSatlOsma 算法处理之后的结果。