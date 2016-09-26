CodeBaseKategorien
JFatlCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
742
(17)
Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert, entsprechend der Farbänderung des JFatlCandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei JFatl.mq5_ kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der JFatlCandleSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14167

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

EMA_HTF EMA_HTF

Der EMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei 2pbIdeal1MA Indikatoren verwendet. Die 2pbIdeal1MA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

Der FatlSatlOsma Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlSatlOsma Indikators.