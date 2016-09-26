Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert, entsprechend der Farbänderung des JFatlCandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei JFatl.mq5_ kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der JFatlCandleSign Indikator