コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JFatlCandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
730
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jfatl.mq5 (7.81 KB) ビュー
jfatlcandlesign.mq5 (7.82 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

価格列のOpenとClose値をベースにした、JFatlの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータJFatlCandleの色の変化に完全に相応します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJFatl.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ JFatlCandleSign

図1. インディケータ JFatlCandleSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14167

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

EMA_HTF EMA_HTF

インディケータ EMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、2pbIdeal1MAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

ローソクタイプのインディケータ　FatlSatlOsmaです。価格の時系列値に相応するFatlSatlOsmaのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。