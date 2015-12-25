価格列のOpenとClose値をベースにした、JFatlの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータJFatlCandleの色の変化に完全に相応します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJFatl.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ JFatlCandleSign