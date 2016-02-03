Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fast2_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 783
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Fast2 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hace falta la presencia del indicador Fast2.mq5 en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Fast2_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14143
DynamicRS_3CLines_HTF
El indicador DynamicRS_3CLines permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_DigitalF-T01
El Asesor Experto Exp_DigitalF-T01 entra en el mercado cuando se cambia el color de la nube del indicador DigitalF-T01.
EMV_Histogram
Indicador Facilidad de Movimiento implementado en forma de un histograma de color.EMVCandle
Indicador Facilidad de Movimiento en forma de velas.