CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fast2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
919
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Fast2 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Fast2.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Fast2_HTF

Fig.1. O indicador Fast2_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14143

DynamicRS_3CLines_HTF DynamicRS_3CLines_HTF

O indicador DynamicRS_3CLines com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Exp_DigitalF-T01 Exp_DigitalF-T01

O Expert Advisor Exp_DigitalF-T01 entra no mercado quando o indicador de nuvem DigitalF-T01 muda de cor.

EMV_Histogram EMV_Histogram

O indicador Facilidade de Movimento implementado sob a forma de um histograma colorido.

EMVCandle EMVCandle

O indicador Facilidade de Movimento implementado como uma sequência de velas.